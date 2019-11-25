Речь идет о бриллиантах и антикварных украшениях. По данным издания Bild, это может стать самой крупной кражей произведений искусства за всю послевоенную историю.





По информации издания, около пяти утра в понедельник, 25 ноября, воры обесточили музей путем поджога трансформатора, тем самым отключив и сигнализацию, а затем выломали решетки с окон первого этажа.





Камеры видеонаблюдения зафиксировала двух человек, они скрылись с места происшествия. Район оцеплен полицией и машинами скорой помощи.