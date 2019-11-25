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Кража века: сокровищницу саксонских королей в Дрездене обокрали на миллиард евро

Из сокровищницы саксонских королей «Зеленый свод» в Дрездене были украдены экспонаты общей стоимостью на миллиард евро.

Речь идет о бриллиантах и антикварных украшениях. По данным издания Bild, это может стать самой крупной кражей произведений искусства за всю послевоенную историю.

По информации издания, около пяти утра в понедельник, 25 ноября, воры обесточили музей путем поджога трансформатора, тем самым отключив и сигнализацию, а затем выломали решетки с окон первого этажа.

Камеры видеонаблюдения зафиксировала двух человек, они скрылись с места происшествия. Район оцеплен полицией и машинами скорой помощи.
Источник: spektr
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