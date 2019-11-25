"В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.





По его словам, десять школьников находятся в состоянии средней степени тяжести.





По предварительным данным, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы. Занятия в учебном заведении прекращены.