"В IT-роте места не хватило". Боровшегося с законом "об отсрочках" экс-кандидата и айтишника призвали в армию
25 ноября бывший кандидат в депутаты Алексей Лазарев ушел в армию. На протяжении всей своей недолгой избирательной кампании он доказывал, что закон "об отсрочках" несправедлив. А вот "откосить" от службы даже не пробовал.
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«Почему никто ничего не делает? Это же максимально антинародный закон!»
Друзья устроили Алексею необычные «проводы». 22 ноября он все-таки съездил на перезахоронение Кастуся Калиновского в Вильнюс. Там соратники из «Молодежного блока» его и «проводили».
Сейчас, в 6:30 утра в понедельник, радио Свабода (перевод: Белорусский партизан) вместе с Алексеем, его друзьями и девушкой, встречаемся в метро «Грушевка». Алексей вернулся из Вильнюса на поезде только в час ночи. Вместе идем к военному комиссариату Московского района Минска.
Проводить Лазарева пришли его соратники из Молодежного блока - Стас Хорек, Алана Гебремариам, Данила Лаврецкий, Михаил Воронцов, девушка Саша, с которой Леша встречается уже 4 года, и другие друзья из активистской тусовки.
Пока мы идем, Стас Хорек проводит мини-экскурсию по Грушевке. Все шутят, а Алексей говорит, что больше всего боится, что потеряет время.
Алексею Лазареву 21 лет. В этом году он окончил факультет радиофизики БГУ и думал поступать в магистратуру - в Беларуси или за рубежом. Но вдруг Министерство обороны предложило принять нашумевший закон «о отсрочках».
Законопроект попал в Палату представителей, его утвердили, а Лазарев, возмущенный такой новостью, стал активистом кампании «учебаважнее». И почти сразу решил, что попытается баллотироваться в Палату представителей.
«Я присоединился к движению примерно в начале лета. Когда стало известно о законе «об отсрочках», я подумал: «Почему никто ничего не делает? Это же максимально антинародный закон!». Потом старый товарищ пригласил меня в Telegram-чат «Protestby», там собралось много человек, - вспоминает Лазарев, как стал активистом. - Это было здорово, что собралась такая движуха.
Какое-то время мы проводили одиночные пикеты, потом я зарегистрировался кандидатом в депутаты и написал об этом в чате. Тогда меня пригласили в узкий чат кандидатов, и там мы решили создать «Молодежный блок».
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«Отслужить полгода и поеду в Чехию»
Алексей Лазарев стал одним из восьми молодых людей, устроивших «Молодежный блок» и принявших участие в парламентской кампании. Поступление в магистратуру парень решил отложить. Он понимал, что получит повестку на осенний призыв и на полгода пойдет служить в армию. Так и случилось - в конце августа пришел «привет» от комиссариата.
«Летом информация относитель закона постоянно менялась, и я реши что если я своей стране не нужен как магистрант, как специалист, то ок, отслужу полгода, потому что у меня военная кафедра, и потом просто поеду в Чехию. Для меня это было как протест», - объясняет решение Лазарев.
До недавнего времени Алексей имел длинные волосы - говорит, растил полтора года. На одном из пикетов «Молодежного блока» во время парламентской кампании прямо на улице волосы сбрил активист Павел Виноградов.
«Меня все равно забирают в армию, и мы решили, что будет показательно, если мы сделаем такое шоу на пикете. Мы хотели показать, что ребят забирают в армию силой».
В разговоре Алексей много размышляет о современной белорусской армии.
«Армия в том виде, в котором она существует в Беларуси, - это ужасно. Проблема в том, что никто не знает, что там делается. Если человек находится в армии, он не может себя защитить. Наверное, это наибольшая проблема - недостаток прозрачности службы».
«В военкомате спросили, не родственник ли мне Калиновский»
Сразу парня хотели направить служить в Гродно. Когда узнали, что Лазарев работает программистом, решили отправить в IT-роту. Но выяснилось, что мест нет, поэтому вернули вариант с Гродно.
«Я учился на военной кафедре, имею специальность "командир отделения переносных зенитно-ракетных комплексов". В комиссариате я сильно поссорился с комиссией.
Мне сказали, что заберут 22 ноября, а я очень хотел поехать на похороны Кастуся Калиновского. Я пытался нормально договориться, но они спросили, почему меня это интересует. Я сказал, что это наш национальный герой и мы не только ехать туда должны, а еще и из Вильнюса в Минск на руках нести!
У меня спросили: "А он что, какой-то родственник вам?". Я сказал - да, он чуть ли не отец всех белорусов! И тогда мне сказали, что либо я приношу справку, что он мне родственник, либо объясняю, зачем мне туда ехать. Я сказал, что еду от "Объединения белорусских студентов", и тогда мне сказали, чтобы я шел в Министерство образования и просил бумажку.
Вообще мы не договорились. Потом началась наша компания, были какие-то непонятные взрывы в военной части в Гродно, и меня решили отправить в Заслоново в Витебской области».
Проблем в армии Алексей не боится. И говорит, что даже если и будут, он к ним готов: «Я сам в этом виноват, сам ввязался. Но не думаю, что кому-то захочется связываться с "Молодежным блоком"».
К законопроекту «об отсрочках» Алексей, как говорит сам, был аполитичен. Ему не нравилось, что старые оппозиционные политики призывают людей на акции, бросаются лозунгами и больше ничего не делают.
«Но оказалось, что у нас есть, например, "Объединение белорусских студентов", Legalize Belarus, имеющие конкретные требования. В Беларуси максимально аполитична молодежь, потому что мы выросли в семьях, которые в свое время от режима пострадали и стали аполитичны, - рассуждает Лазарев. - Они вкладывали силы, чтобы что-то изменить, но ничего не получилось. Наверное, поэтому они и вырастили нас так, что лучше сидеть и не высовываться».
В путешествии по Карелии прочитал «Войну и мир»
Мы разговаривали с Алексеем в предпоследний день его работы в IT-компании ITRex Group, которая входит в ПВТ. По специальности парень начал работать со второго курса, а до этого подрабатывал на заводе «Керамин», где работают его родители.
О своем детстве Лазарев говорит, что оно было обычное. У него не было интернета, телеканалов с мультиками, поэтому смотрел новости и много читал. Он вспоминает, как во втором классе мама подсунула ему «Гарри Поттера».
«Причем сразу четвертую часть! И понеслось. Я просто залпом читал книжки всю жизнь. Не всегда они были серьезны, - улыбается молодой человек. - На улице в футбол играл, на велосипеде катался. Не имел времени курить, пить, так как родители постоянно на какой-то спорт отправляли - акробатика, каратэ, большой теннис».
Книги стали большой частью детства Алексея, он говорит о прочитанном с восторгом. Например, в 10 классе он вместе с подругой и ее семьей поехал в поход в Карелию.
«Мы сплавлялись по реке до Белого моря. И за две недели я прочитал всю "Войну и Мир", хотя многие говорят, что это ужасно скучно. Это было классно: ты лежишь, читаешь, а впереди нет цивилизации», - говорит Алексей и меняет тему:
«Я мало где бывал, так как на втором курсе начал работать, пошел на военную кафедру и просто не было времени. Я бы хотел в США съездить, в Кремневую долину - посмотреть, как западные айтишники работают. Еще хотел бы увидеть большой водопад, например, Анхель или Ниагарский».
Алексей открыто говорит, что зарабатывает 1700 долларов в месяц, и добавляет, что хорошо видит разницу между тем, как живут айтишники и прочие люди.
«Айтишники улыбаются на работе, могут вместе сходить попить пива, а остальные - нет, так как у них "дом-работа-дом". Развлечения у айтишников - не только побухать сходить. Они активно отдыхают, ездят куда-нибудь чуть ли не каждые несколько месяцев. Меня волнует, что другие люди не могут себе этого позволить. Хотя мы, айтишники, живем в Беларуси, как средний класс в Западной Европе».
6:50 утра, 25 ноября.
Около комиссариата Стас Хорек поет «In my mind», компания делает на память фото с флагом «End the drugs war». Михаил Воронцов закрутился в бело-красно-белый флаг.
- Призывники, проходите в 101 кабинет! - кричит мужчина в штатском.
Алексей заходит в здание военкомата.
Через минут 20 он выходит. Есть еще совсем немного времени, чтобы попрощаться с друзьями.
- Мы к тебе приедем на бусике, - несколько раз звучит из толпы активистов.
- Не доедете, он развалится на половине дороги, - смеется Алексей.
Алексей заходит в автобус вместе с другими призывниками. Ближайшие полгода он проведет в части в Заслоново.
11:45 25/11/2019
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