«Почему никто ничего не делает? Это же максимально антинародный закон!»





Друзья устроили Алексею необычные «проводы». 22 ноября он все-таки съездил на перезахоронение Кастуся Калиновского в Вильнюс. Там соратники из «Молодежного блока» его и «проводили».





Сейчас, в 6:30 утра в понедельник, радио Свабода (перевод: Белорусский партизан) вместе с Алексеем, его друзьями и девушкой, встречаемся в метро «Грушевка». Алексей вернулся из Вильнюса на поезде только в час ночи. Вместе идем к военному комиссариату Московского района Минска.





Проводить Лазарева пришли его соратники из Молодежного блока - Стас Хорек, Алана Гебремариам, Данила Лаврецкий, Михаил Воронцов, девушка Саша, с которой Леша встречается уже 4 года, и другие друзья из активистской тусовки.









Пока мы идем, Стас Хорек проводит мини-экскурсию по Грушевке. Все шутят, а Алексей говорит, что больше всего боится, что потеряет время.





Алексею Лазареву 21 лет. В этом году он окончил факультет радиофизики БГУ и думал поступать в магистратуру - в Беларуси или за рубежом. Но вдруг Министерство обороны предложило принять нашумевший закон «о отсрочках».





Законопроект попал в Палату представителей, его утвердили, а Лазарев, возмущенный такой новостью, стал активистом кампании «учебаважнее». И почти сразу решил, что попытается баллотироваться в Палату представителей.





«Я присоединился к движению примерно в начале лета. Когда стало известно о законе «об отсрочках», я подумал: «Почему никто ничего не делает? Это же максимально антинародный закон!». Потом старый товарищ пригласил меня в Telegram-чат «Protestby», там собралось много человек, - вспоминает Лазарев, как стал активистом. - Это было здорово, что собралась такая движуха.





Какое-то время мы проводили одиночные пикеты, потом я зарегистрировался кандидатом в депутаты и написал об этом в чате. Тогда меня пригласили в узкий чат кандидатов, и там мы решили создать «Молодежный блок».





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«Отслужить полгода и поеду в Чехию»





Алексей Лазарев стал одним из восьми молодых людей, устроивших «Молодежный блок» и принявших участие в парламентской кампании. Поступление в магистратуру парень решил отложить. Он понимал, что получит повестку на осенний призыв и на полгода пойдет служить в армию. Так и случилось - в конце августа пришел «привет» от комиссариата.





«Летом информация относитель закона постоянно менялась, и я реши что если я своей стране не нужен как магистрант, как специалист, то ок, отслужу полгода, потому что у меня военная кафедра, и потом просто поеду в Чехию. Для меня это было как протест», - объясняет решение Лазарев.





До недавнего времени Алексей имел длинные волосы - говорит, растил полтора года. На одном из пикетов «Молодежного блока» во время парламентской кампании прямо на улице волосы сбрил активист Павел Виноградов.





«Меня все равно забирают в армию, и мы решили, что будет показательно, если мы сделаем такое шоу на пикете. Мы хотели показать, что ребят забирают в армию силой».





В разговоре Алексей много размышляет о современной белорусской армии.





«Армия в том виде, в котором она существует в Беларуси, - это ужасно. Проблема в том, что никто не знает, что там делается. Если человек находится в армии, он не может себя защитить. Наверное, это наибольшая проблема - недостаток прозрачности службы».





«В военкомате спросили, не родственник ли мне Калиновский»





Сразу парня хотели направить служить в Гродно. Когда узнали, что Лазарев работает программистом, решили отправить в IT-роту. Но выяснилось, что мест нет, поэтому вернули вариант с Гродно.





«Я учился на военной кафедре, имею специальность "командир отделения переносных зенитно-ракетных комплексов". В комиссариате я сильно поссорился с комиссией.





Мне сказали, что заберут 22 ноября, а я очень хотел поехать на похороны Кастуся Калиновского. Я пытался нормально договориться, но они спросили, почему меня это интересует. Я сказал, что это наш национальный герой и мы не только ехать туда должны, а еще и из Вильнюса в Минск на руках нести!





У меня спросили: "А он что, какой-то родственник вам?". Я сказал - да, он чуть ли не отец всех белорусов! И тогда мне сказали, что либо я приношу справку, что он мне родственник, либо объясняю, зачем мне туда ехать. Я сказал, что еду от "Объединения белорусских студентов", и тогда мне сказали, чтобы я шел в Министерство образования и просил бумажку.









Вообще мы не договорились. Потом началась наша компания, были какие-то непонятные взрывы в военной части в Гродно, и меня решили отправить в Заслоново в Витебской области».





Проблем в армии Алексей не боится. И говорит, что даже если и будут, он к ним готов: «Я сам в этом виноват, сам ввязался. Но не думаю, что кому-то захочется связываться с "Молодежным блоком"».



