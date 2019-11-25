Стало известно, сколько марихуаны нашли у Чуденцова в поезде





Владимира Чуденцова задержали в поезде по дороге в Варшаву, куда он ехал устраиваться на работу вечером 21 ноября. Он говорит, что вышел в туалет перед границей, а потом в его личных вещах нашли пакет с марихуаной.





Сейчас Владимир Чуденцов арестован.





«Возможно, завтра дело передадут в Следственный комитет и будет решаться по поводу обвинения. Сколько у него нашли дома - неизвестно, потому что матери не оставили копию протокола обыска», - сказал адвокат Чуденцова Александр Галиев.





Обвинения Владимиру Чуденцова пока не выставили. Он - подозреваемый в контрабанде наркотиков и арестован на 2 месяца.





Родные и друзья Владимира Чуденцова говорят, что он никогда не употреблял наркотиков. После задержания провели экспертизу, которая выявила, что никаких наркотических веществ он не принимал.





По словам Степана Светлова, который ведет популярный telegram-канал Nexta, «Владимиру Чуденцову подбросили наркотики, это месть за сотрудничество с каналом и за помощь с фильмом «Лукашенко. Криминальные хроники».





Владимир Чуденцов во время встречи с адвокатом также заявил, что пакеты с наркотиками ему подбросили.









Владимира Чуденцова задержали 21 ноября. После у него дома в Минске провели обыск, нашли свертки с наркотическим веществом. Мать Владимира Чуденцова сомневается, что они принадлежат Владимиру.





«Сразу провели обыски у нас дома в Минске. Здесь также нашли несколько пакетов. Причем в таких местах, что я никогда не могла бы подумать, что там может что-то быть. Поднимали мебель, передвигали. Я не верю, что Володя имеет к этому отношение, что это его пакеты были», - сказала после задержания мать Чуденцова Нина Зуева.