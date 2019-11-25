Глава БАЖ: Чуденцов — НЕ журналист. А я — НЕ Чуденцов
Вот так и навешивают на человека бирки. Я про слово "журналист" применительно к Чуденцову.
Многие из "миленниалов" просто не знают, что в конце 1990-х, еще под фамилией Зуев, он "удостоился" от БАЖ диплома "Ганаровы крумкач". Обливал дерьмом оппозицию.
Когда Геннадий Карпенко предъявил к нему иск, ссылался в суде на свои связи со спецслужбами. Писал фальшивки якобы от имени оппозиции, чем сам хвастался. Потом успел "отметиться" и под фамилией Чуденцов.
Писал, что ему куда важнее, сколько он заработает в следующем месяце, чем "какие-то там политзаключенные, которые, будем уж откровенны, сами нарывались на то, чтобы таковыми стать". Да и дальше делал все для того, чтобы журналистику называли "второй древнейшей".
Кто-то пытается сравнить его дело с делом Ивана Голунова. Но тут две большие разницы. Голунов имел РЕПУТАЦИЮ и занимался журналистскими расследованиями, а не "набросами на вентилятор" и пропагандой. А Чуденцова, думаю, не за журналистику взяли.
Понятно, что если подброс "вещдоков" имел место, то это оставлять без внимания нельзя.
Но Чуденцов — о чем я и пишу — НЕ журналист.
А я — НЕ Чуденцов.
Андрей Бастунец, baj.by
11:36 25/11/2019
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