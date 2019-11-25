Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Не смешно: в Беларуси запретили российские "Смешарики"

Госстандарт внес в реестр запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси продукции один из напитков серии «Смешарики». Запрет вступил в силу с 25 ноября.


Причин для запрета продукта российского производителя, заявленного как напиток с соками и витаминами, сразу несколько. Но главная – несоответствие содержимого заявленному на его этикетке. 

В частности, витамина С вообще там не обнаружено, витамина РР - 2,00 мг вместо указанных 0,215 мг, В6 - в меньшем количестве, чем указано, а В1 наоборот превышает норму.


Это вводит потребителей в заблуждение относительно достоверной информации о продукте и создает угрозу (в том числе посредством введения потребителей в заблуждение относительно ее безопасности) причинения вреда жизни и здоровью потребителей, считают в Госстандарте.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Этот референдум нельзя забыть
Александр Волчанин
А на хрена нам такая оппозиция?
Анатолий Лебедько
А на хрена нам такой президент? ПРА НАС. Выборы...
Павел Севярынец
Нацыя павінна спяваць!
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru