Не смешно: в Беларуси запретили российские "Смешарики"
Госстандарт внес в реестр запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси продукции один из напитков серии «Смешарики». Запрет вступил в силу с 25 ноября.
Причин для запрета продукта российского производителя, заявленного как напиток с соками и витаминами, сразу несколько. Но главная – несоответствие содержимого заявленному на его этикетке.
В частности, витамина С вообще там не обнаружено, витамина РР - 2,00 мг вместо указанных 0,215 мг, В6 - в меньшем количестве, чем указано, а В1 наоборот превышает норму.
Это вводит потребителей в заблуждение относительно достоверной информации о продукте и создает угрозу (в том числе посредством введения потребителей в заблуждение относительно ее безопасности) причинения вреда жизни и здоровью потребителей, считают в Госстандарте.
"Белорусский партизан"
10:35 25/11/2019
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