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В Мексике установили самую большую в мире статую маленького Иисуса, похожую на поп-звезду 80-х

Это самая большая статуя младенца Иисуса в мире, ее высота — 6,5 метра.

На ее изготовление ушел целый год / фото twitter.com/pghsportskipper 

Церковь в мексиканском городе Сакатекас заказала большую статую младенца Иисуса, но мастера сделали ее очень похожей на британскую поп и рок-звезду 80-х годов Фила Коллинза. Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на CNN. 

Как заявили в самой церкви, это самая большая статуя младенца Иисуса в мире, ее высота — 6,5 метра. Преподобный Умберто Родригес заявил, что не планировал делать статую похожей на британского музыканта. На ее изготовление ушел целый год, ее привезли из Мехико.

Как отмечает издание, она вызвала «волнения» у водителей, проезжающих мимо, из-за больших синих глаз статуи без зрачков, которые теперь смотрят им в глаза. Кроме сходства с Коллинзом, издание нашло у статуи черты лица, схожие с актером Николасом Кейджем. 

Фил Коллинз — британский певец, автор песен, ударник, музыкант, актер. Наиболее известен как участник группы Genesis. За саундтрек к мультфильму «Тарзан» в 1999 году получил премию «Оскар».
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