Как заявили в самой церкви, это самая большая статуя младенца Иисуса в мире, ее высота — 6,5 метра. Преподобный Умберто Родригес заявил, что не планировал делать статую похожей на британского музыканта. На ее изготовление ушел целый год, ее привезли из Мехико.

На ее изготовление ушел целый год / фото twitter.com/pghsportskipper

Как отмечает издание, она вызвала «волнения» у водителей, проезжающих мимо, из-за больших синих глаз статуи без зрачков, которые теперь смотрят им в глаза. Кроме сходства с Коллинзом, издание нашло у статуи черты лица, схожие с актером Николасом Кейджем.





Фил Коллинз — британский певец, автор песен, ударник, музыкант, актер. Наиболее известен как участник группы Genesis. За саундтрек к мультфильму «Тарзан» в 1999 году получил премию «Оскар».



