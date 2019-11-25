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25 ноября в Беларуси — до -10°С

В понедельник, 25 ноября, в Беларуси будет холодно. На востоке страны температура опустится до -10. Ожидается, что холода продержатся до середины недели.

Погода будет облачная, с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный умеренный. об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, передает "Еврорадио".

Температура воздуха в ночь на 25 ноября составит от -2 до -7 градусов Цельсия. Холоднее всего: -8..-10 — при прояснениях будет в восточных регионах Беларуси. А днём станет чуть теплее, и некоторые регионы страны даже "выйдут в плюс" — температура будет колебаться между -4 и +2 градусами.
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