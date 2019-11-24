После секс-скандала с Харви Вайнштейном и жалоб актеров на домогательства и неприемлемые условия работы решено ввести новые правила съемок эротических сцен. Теперь на кастингах в Великобритании претендентов на роль нельзя просить раздеться: актеры должны остаться в белье и обязательно привести с собой компаньона. Такое решение связано с прокатившимся по миру движением #MeToo, в рамках которого всплыло множество грязных подробностей о харассменте со стороны кастинг-директоров, пишет super.ru





Отныне, если в сцене необходима частичная или полная нагота, актер и его агент должны быть предупреждены об этом за 48 часов и получить полный сценарий. Кроме того, от исполнителя роли потребуется письменное соглашение на видео- или фотосъемку в обнаженном виде. В пользу введения таких правил выступили Bafta, BFI и гильдия кастинг-директоров: создатели новых принципов отмечают, что «кастинги построены на неравном положении сторон, поэтому некоторые актеры чувствуют себя обязанными соглашаться на неприятные просьбы, чтобы получить работу». По их мнению, режиссерам теперь придется дважды подумать о том, какие условия созданы на съемочной площадке, а каждый участник процесса сможет спокойно делать свою работу, не переживая о домогательствах, нарушении личных принципов и моральном давлении.