В России могут появиться группировки боевых роботов
В России к 2025 году могут быть созданы группировки многофункциональных роботов, обладающих способностью решать боевые задачи.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Отмечается, что задача формирования группировок обозначена с 2020 года.
"К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть", — заявил источник.
Уточняется, что далее планируется перейти к интеграции группировок в систему управления Вооружённых сил.
16:38 24/11/2019
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