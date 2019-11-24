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В России могут появиться группировки боевых роботов

В России к 2025 году могут быть созданы группировки многофункциональных роботов, обладающих способностью решать боевые задачи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что задача формирования группировок обозначена с 2020 года.

"К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть", — заявил источник.

Уточняется, что далее планируется перейти к интеграции группировок в систему управления Вооружённых сил.
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