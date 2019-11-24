О нападении на женщину сообщила районная газета «Голас Сенненшчыны» . По информации издания это случилось вечером, когда сельчанка вышла на улицу, передать вещи человеку, отправлявшемуся в Витебск.





Внезапно она почувствовала боль в ноге и успела разглядеть как будто хвост собаки. В доме женщине обработали рану перекисью водорода и забинтовали. А затем ее муж на авто поехал по деревне разыскивать напавшее животное.





Примерно в 150 метрах от дома в свете фар он увидел волка. Хищник не испугался машины и не уходил с дороги. Водитель нажала на клаксон, а потом попытался сбить его своей легковушкой. Он ощутил столкновение с животным, однако, когда вышел из салона, не обнаружил его тела.





Вернувшись домой, сельчанин позвонил в милицию, чтобы сообщить о нападении хищника. В это время зашлась лаем привязанная во дворе лайка. Как оказалась она схватилась с волком, вновь пришедшим к подворью.









Хозяйка собаки не растерялась и вооружила мужа петардами. С помощью пиротехники удалось отогнать бешеного зверя от домашнего любимца и защитника.





Вскоре в деревню прибыли медики, чуть позже — наряд милиции. Через несколько часов подтянулись поднятые по тревоге егеря из Богушевского лесхоза.





Найти волка удалось уже за пределами деревни, его застрелили из карабина оснащенного тепловизором. Анализы подтвердили, что хищник был болен бешенством. Поэтому пострадавшая женщина и ее домашний питомец получили специальную вакцину, их жизни ничего не угрожает.







