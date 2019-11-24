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Папа Франциск осудил ядерное вооружение во всем мире

Международную стабильность не обеспечить логикой страха и недоверия, заявил понтифик в Нагасаки. Глава Святого престола раскритиковал расходы на вооружение в свете бедности и проблем в сфере климата.

Папа римский Франциск призвал избавиться от ядерного оружия во всем мире. Мир и международную стабильность нельзя обеспечить "логикой страха и недоверия", заявил понтифик в японском городе Нагасаки в воскресенье, 24 ноября. По его словам, обладание ядерным оружием и другими средствами массового уничтожения не является подходящим ответом на стремление к миру, передает "Немецкая волна".

Глава Святого престола призвал задуматься о "катастрофических последствиях", которые способно повлечь за собой применение ядерного оружия для человечества и окружающей среды. Он назвал "вопиющими" высокие расходы на вооружение в условиях бедности и проблем в сфере климата.

В ходе визита в Нагасаки папа римский возложил венок в память о десятках тысяч жертв ядерных бомбардировок двух японских городов, а также встретился с людьми, пережившими эти трагические события.

В августе 1945 года Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам  США. До конца года от непосредственного воздействия взрывов и последствий радиоактивного заражения погибли более 200 тысяч человек. Через несколько дней после бомбардировок Япония объявила о капитуляции, что ознаменовало собой завершение Второй мировой войны.
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