В интервью Би-би-си женщина призналась, что ей пришлось уехать из Киева из-за повышенного внимания журналистов.





Людмила Игнатенко





— Когда я узнала, что это будет фильм про меня, мне было и обидно, и неприятно. Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня как человека? Что так и так. «Мы снимаем фильм про тебя и твоего мужа», — сказала она в разговоре с корреспондентом.









Она также утверждает, что не давала HBO письменного согласия на экранизацию своей истории.





— Начались атаки на квартиру. И до такой степени дошло, что журналисты подставляли ногу в двери и записывали интервью. Но о чем говорить, если я о фильме ничего не знала? Я узнала по рекламе, что обо мне идет фильм. Я была настолько разбита и убита. У меня не было свободной секунды, были звонки за звонками. Из-за того, что меня лишили покоя, мне пришлось съехать со своей квартиры в Киеве, — призналась она.









Кадр из сериала «Чернобыль»





Два года назад ей позвонила представительница HBO и попросила стать консультантом в создании фильма о Чернобыле. Не зная истинных мотивов режиссеров, она не стала отказываться. Раньше родители покойного мужа уговаривали женщину согласиться на предложение белорусской писательницы Светланы Алексиевич создать книгу с автобиографической историей. Людмила была категорически против публично делиться сокровенным, но родителям Василия отказать не могла.





Людмиле Игнатенко несколько раз звонили с HBO и спрашивали про определенные детали. На этом ее участие в разработке фильма завершилось, как думала сама женщина. Про свою ключевую роль Людмила Игнатенко узнала из рекламы, уже тогда, когда фильм был снят.





— Мне настолько тяжело было смотреть, мне настолько больно было. И эта ложь в фильме. Очень много кадров ложных. Показали, что Вася кричит. Но он у меня был настолько терпеливым, спокойным и уравновешенным. У него не было истерики, — прокомментировала Людмила Игнатенко после просмотра сериала.









Она также рассказала, как прощалась с супругом.





— Прощания абсолютно никакого не было. Нас возили в автобусе с гробом два часа. Катались по кольцу, — говорила она.





В октябре 1986 года Людмилу предупредили из МВД, что к ней придут дипломаты из пяти стран и будут предлагать уехать, предоставить там жилье, работу и лечение. От нее потребовали ответить, что все хорошо и она никуда уезжать не хочет. Так она и сделала.





— Это были Канада, Америка, Германия. Но я не согласилась, потому что меня предупредили, — сказала Людмила.





После трагедии Игнатенко потеряла ребенка. Через четыре года после выкидыша она решилась снова попытаться стать матерью.