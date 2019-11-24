«What the f***?!»: В Минске покажут 25 сильных фильмов про свободу и права человека
С 5 по 13 декабря в Беларуси пройдет международный фестиваль документального кино о правах человека WATCH DOCS Belarus. В его рамках покажут 25 сильных фильмов, объединенных темой «What the f…?!» Или 25 оснований возмутиться!».
В конкурсе впервые примут участие работы беларуских режиссеров, пишет the-village.
В программе фильмы:
«Процесс» Аскольда Курова
о судебном процессе над Олегом Сенцовым
«Хартум вне игры» Марвы Зейн
о женщинах из Судана, которые вопреки жесткому закону пытаются организовать футбольную команду
«Лайла у моста» Элиссы Сильвии Мирзей и Гулистан Мирзей
об активистке из Афганистана, которая помогает наркозависимым, дает им еду, жилье и шанс на выздоровление в центре помощи «Материнский лагерь»
«Хороших девочек не бьют» беларуской документалистки Галины Адамович
о жертвах домашнего насилия
«Встреча выпускников» скандальной шведской актрисы и режиссера Анны Оделл
о проблеме буллинга среди школьников
«Стриптиз и война» беларуского режиссера Андрея Кутило
о парне-стриптизере и его дедушке — бывшем военном. Большое интервью с режиссером вы можете прочесть здесь.
И многие другие фильмы. Полную программу кинофестиваля вы найдете тут.
13:00 24/11/2019
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