Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«What the f***?!»: В Минске покажут 25 сильных фильмов про свободу и права человека

С 5 по 13 декабря в Беларуси пройдет международный фестиваль документального кино о правах человека WATCH DOCS Belarus. В его рамках покажут 25 сильных фильмов, объединенных темой «What the f…?!» Или 25 оснований возмутиться!».

В конкурсе впервые примут участие работы беларуских режиссеров, пишет the-village.

В программе фильмы:

«Процесс» Аскольда Курова
о судебном процессе над Олегом Сенцовым


«Хартум вне игры» Марвы Зейн
о женщинах из Судана, которые вопреки жесткому закону пытаются организовать футбольную команду


«Лайла у моста» Элиссы Сильвии Мирзей и Гулистан Мирзей
об активистке из Афганистана, которая помогает наркозависимым, дает им еду, жилье и шанс на выздоровление в центре помощи «Материнский лагерь»


«Хороших девочек не бьют» беларуской документалистки Галины Адамович
о жертвах домашнего насилия



«Встреча выпускников» скандальной шведской актрисы и режиссера Анны Оделл
о проблеме буллинга среди школьников


«Стриптиз и война» беларуского режиссера Андрея Кутило
о парне-стриптизере и его дедушке — бывшем военном. Большое интервью с режиссером вы можете прочесть здесь.



И многие другие фильмы. Полную программу кинофестиваля вы найдете тут.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Этот референдум нельзя забыть
Александр Волчанин
А на хрена нам такая оппозиция?
Анатолий Лебедько
А на хрена нам такой президент? ПРА НАС. Выборы...
Павел Севярынец
Нацыя павінна спяваць!
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru