Транспортный коллапс на границах Беларуси: огромные очереди растут еще больше
Настоящий транспортный коллапс в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском направлениях продолжается, сообщает naviny.by.
По информации Госпогранкомитета по данным на восемь часов утра в воскресенье, на белорусской стороне для выезда в страны Евросоюза скопилось около 1500 большегрузных автомобилей.
Больше всего фур ожидает своей очереди на выезд в Литву — более 920:
«Привалка» — более 310;
«Каменный Лог» — более 250;
«Бенякони» — более 250;
«Котловка» — более 110.
«Колейка» на выезд в Латвию составляет более 440 грузовиков:
«Урбаны» — более 300;
«Григоровщина» — более 140.
А вот на польском направлении скопилось всего более 70 фур:
«Брузги» — более 50;
«Козловичи» — более 20.
12:11 24/11/2019
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