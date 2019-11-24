Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Транспортный коллапс на границах Беларуси: огромные очереди растут еще больше

Настоящий транспортный коллапс в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском направлениях продолжается, сообщает naviny.by.

По информации Госпогранкомитета по данным на восемь часов утра в воскресенье, на белорусской стороне для выезда в страны Евросоюза скопилось около 1500 большегрузных автомобилей.

Больше всего фур ожидает своей очереди на выезд в Литву — более 920:

«Привалка» — более 310;

«Каменный Лог» — более 250;

«Бенякони» — более 250;

«Котловка» — более 110.

«Колейка» на выезд в Латвию составляет более 440 грузовиков:

«Урбаны» — более 300;

«Григоровщина» — более 140.

А вот на польском направлении скопилось всего более 70 фур:

«Брузги» — более 50;

«Козловичи» — более 20.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Этот референдум нельзя забыть
Александр Волчанин
А на хрена нам такая оппозиция?
Анатолий Лебедько
А на хрена нам такой президент? ПРА НАС. Выборы...
Павел Севярынец
Нацыя павінна спяваць!
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru