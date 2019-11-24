Фото дня. Принц Чарльз и танцующий воин маори

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На фото, сделанном 23 ноября 2019 года во время одного из мероприятий в рамках визита фотографом Reuters Трейси Нирми, принц Чарльз поднимает символический дротик во время приветственного танца, который исполняет воин маори в Таканханга Марае, Каикоура.





Принц Чарльз — первый в очереди на наследование британского престола. 14 ноября старшему сыну Елизаветы II исполнился 71 год.