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Фото дня. Принц Чарльз и танцующий воин маори

Британский принц Чарльз с супругой Камиллой находятся с восьмидневным визитом в Новой Зеландии, входящей в Британское Содружество.

REUTERS / Tracey Nearmy

На фото, сделанном 23 ноября 2019 года во время одного из мероприятий в рамках визита фотографом Reuters Трейси Нирми, принц Чарльз поднимает символический дротик во время приветственного танца, который исполняет воин маори в Таканханга Марае, Каикоура.

Принц Чарльз — первый в очереди на наследование британского престола. 14 ноября старшему сыну Елизаветы II исполнился 71 год.
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