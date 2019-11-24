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Смертельный алкоголь в Хотимском районе: двое скончались

Для Хотимского района текущая неделя стала трагичной: уже умерло два человека от отравления спиртосодержащей жидкостью, сообщает hotimsk.by.

Cледователи устанавливают обстоятельства, в результате которых два человека попали в реанимацию с сильнейшим отравлением суррогатами алкоголя. Первая пострадавшая, жительница деревни Березки, 1965 года рождения, поступила 17 ноября.

Вторая жертва отравления — мужчина 1963 года рождения, житель деревни Боханы, поступил в больницу 18 ноября. Он скончался в реанимации не приходя в сознание. Женщина боролась за жизнь дольше, но врачи оказались бессильны. 
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