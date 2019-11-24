Афера на четверть миллиона долларов

С января 2017 г. по март 2019 г. мужчина, фактически руководя четырьмя обществами с ограниченной ответственностью, обманом и злоупотреблением доверием завладел имуществом 24 субъектов хозяйствования на общую сумму более 572 тыс. рублей.





Фигурант вместе с помощниками (их личности устанавливаются) в столице и в других регионах республики предлагал субъектам хозяйствования и индивидуальным предпринимателям заключить договор поставки различных товаров на условиях отсрочки платежа или встречных поставок. Речь шла о продовольствии (хлебобулочных, кондитерских, колбасных, мясных изделиях, масле, муке, макаронах, повидле), а также о непродовольственных товарах, например, моторном масле.





Договоры с контрагентами часто заключались по электронной почте. Впоследствии на допросе мужчина признался: изначально понимал, что не исполнит принятые на себя обязательства об оплате продукции, поэтому не хотел личных встреч.





Предприимчивый гражданин сбывал полученный товар за наличные деньги. Минимальную их часть направлял другим контрагентам, чтобы избежать ответственности: представители этих юридических лиц говорили, что хотят обратиться к правоохранителям.





За время расследования уголовного дела были возмещены более 86 тыс. рублей. Кроме того, стоимость арестованного имущества обвиняемого превышает 10 тыс. рублей.





Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Республики Беларусь. Фигурант заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.