Сегодня - финал детского "Евровидения"





Состоявшийся в субботу на сцене Arena Gliwice генеральный прогон был максимально приближен к итоговому гала-концерту и прошел с приглашением прессы. А по результатам вечерней генеральной репетиции свои оценки поставило национальное жюри от каждой страны-участницы. Их, напомним, 19: Австралия, Франция, Россия, Северная Македония, Испания, Грузия, Беларусь, Мальта, Уэльс, Казахстан, Польша, Ирландия, Украина, Нидерланды, Армения, Португалия, Италия, Албания, Сербия.





– У нас боевое настроение и вся наша команда заряжена на победу. Проделана большая работа, и я уверена, что у нас все получится, – призналась белорусская участница Елизавета Мисникова.



