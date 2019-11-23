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Где в Минске можно увидеть произведения испанского художника Пабло Пикассо

Выставка работ «Пабло Пикассо. Параграфы» будет представлена в галерее LIBRA 26 ноября, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» организаторы.

Покажут графику из частных европейских коллекций, а также керамику из фондов Национального художественного музея Беларуси.

Пабло Пикассо

Блюда, тарелки и вазы, кстати, обычно экспонируются в зале европейского искусства Художественного. Их учреждению подарила наша соотечественница Надежда Ходасевич-Леже. Керамика тиражная, датируется 1948–1960 гг. Всего в фондах НХМ 38 произведений Пикассо.

Произведения одного из самых известных художников XX века минчане смогут увидеть до 26 января. Напомним, в последний раз работы испанского мастера к нам привозили в 2015-м — в художественном музее тогда проходила выставка «Гойя… Пикассо», которая вызвала огромный интерес у минчан и была продлена почти на месяц.

Также на экспозиции в LIBRA можно будет увидеть керамику и скульптуру современных белорусских авторов Михаила Инькова, Павла Войницкого, Дмитрия Оганова, Александра Соколова, Елены Чепелевой, Лилии Нищик.

Фото obshe.net
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