Группа компаний Игоря Крутого в Беларуси forever? Маэстро может провести и Олимпиаду
В одном из интервью Александр Лукашенко отметил: в будущем совместно с Россией или же Украиной Беларусь могла бы провести Олимпиаду.
«Если поручит, возьмусь с удовольствием». Игорь Крутой о возможности проведения Олимпиады в Беларуси.
К слову, на II Европейских играх организацией торжественных церемоний открытия и закрытия занимались группа компаний Крутого. Из чего вытекает соответствующий вопрос: а возьмется ли маэстро за Олимпиаду?
- Если президент поручит, возьмусь с удовольствием. Это огромное доверие и ответственность прежде всего, - уверенно ответил Крутой на вопросы журналиста перед предстоящим концертом, что прошел 22 ноября в «Минск-Арене».
Напомним, концерт был юбилейным, благодаря чему и носил символическое название: «В жизни раз бывает 65».
18:59 23/11/2019
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