Ученые назвали самый редкий цвет глаз в мире





Зеленый цвет глаз обусловлен малым количеством меланина в организме человека. Исследователи считают, что к снижению количества людей с такой особенностью генотипа привели карательные санкции святой инквизиции в 13-19 веках. Именно в этот период на костре сжигались «ведьмы» – рыжие девушки с зелеными глазами.





Из-за того, что цветовые оттенки радужной оболочки и их интенсивность у каждого человека разные, то и варианты самого редкого цвета глаз тоже могут быть различными. Бывают глаза зеленовато-серые и желто-зеленые. Но самый редкий цвет – изумрудно-зеленый.









Чаще всего зеленые глаза встречаются у западных и восточных славянских народов. В основном, у шотландцев и германцев. 80% граждан Исландии имеют или зеленые, или голубые глаза. Большое количество зеленоглазого населения проживает в Турции – 20%.





А вот в странах Азии, Южной Америке и на Среднем Востоке зеленый цвет глаз у людей практически не встречается.





Стоит отметить, что, анализируя статистические данные цвета глаз населения Земли, ученые не брали в расчет альбиносов, так как цвет их радужной оболочки - последствие проявления генетической аномалии. Он может быть розовым, фиолетовым, красным, янтарным.





По материалам Newsland.ru, interfax.by















