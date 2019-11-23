В Одессе уровень нефти в море в 157 раз выше нормы

Фото: ГСЧС

Владелец судна Delfi зарегистрирован в Харькове





Уровень загрязнения воды нефтепродуктами в Черном море возле Одессы из-за аварии танкера Delfi уже превышает допустимые концентрации почти в 160 раз. Об этом сообщил и.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook в субботу, 23 ноября.





По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре происшествия нефтепродуктов в 157 раз. Инспектора сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности, – написал Фирсов.





Он посетовал, что из-за шторма пока невозможно прекратить утечку нефтепродуктов из танкера.









К сожалению, пока, из-за шторма сделать можно немного – вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения, – отметил Фирсов.





Также он обнародовал регистрационные данные танкера, пишет korrespondent.net





"Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина – 59 метров, ширина – 10 метров, грузоподъемность – 1565 тонн. Известно, что владелец судна – Фактор групп лимитед зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы", – рассказал Фирсов.





В ночь на 22 ноября стало известно, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло судно Delfi под флагом Молдовы. В ходе спецоперации спасатели эвакуировали трех членов экипажа с перевернувшегося танкера.





Позже стало известно, что с судна Delfi в море вытекли нефтепродукты и ситуация постоянно ухудшается.





Также СМИ сообщили, что танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти



