Беларусь на конкурсе «Мисс-мира представит Анастасия Лавринчук

Обладательница титула «Вторая вице-мисс Беларусь — 2018» 19-летняя минчанка Анастасия Лавринчук совсем скоро представит нашу страну на конкурсе «Мисс-мира — 2019», который пройдет в Лондоне. Как готовилась к конкурсу и чем будет удивлять жюри, девушка рассказала корреспонденту МЛЫН.BY.





— Как проходила твоя подготовка?





— О своем участии я узнала за год до конкурса. Подготовка была очень насыщенной: включала в себя занятия по дефиле и технике речи, занятия спортом и английским. Язык очень важен — коммуникативный навык здесь очень высоко ценится. Конечно, к каждому промежуточному конкурсу я старалась подготовиться на сто процентов.









— А как получилось совмещать учебу и подготовку?





— Было очень сложно, но мне пошли навстречу в университете: сделали индивидуальный график, согласно которому я должна посетить 30% всех пар. Пока все получается, но уверена: сдать сессию будет непросто.





— Как известно, культурные стандарты изменились. Какой должна быть современная девушка?





— Если говорим о конкурсе красоты, то мне нравится, что сейчас там идет упор не просто на красивые лицо и фигуру, а на личность — как девушка себя подает. А если говорим в целом, я бы отметила несколько качеств. Современная девушка, во-первых, должна стремиться к самообразованию. Во-вторых, быть женственной и ухоженной. В-третьих, иметь какое-либо хобби или увлечение, поскольку это развивает. Она должна достойно вести себя, уметь поддержать беседу в любой ситуации и сохранять позитивное мышление.





Я сама на конкурсе чувствую колоссальную ответственность, так как представляю не себя, а страну. Хочется подавать хороший пример и сохранять репутацию.





— Какие у тебя хобби и увлечения?





— Я с детства ходила в художественную школу, поэтому, когда появляется свободное время, с удовольствием беру холст, краски и рисую. А совсем недавно появилось и новое увлечение — кулинария. Интересно готовить основные блюда, десерты и выпечку. Стараюсь готовить и для семьи, и для себя.





— Чтобы поддерживать себя в форме, наверняка приходится себя в чем-то ограничивать. Какого режима питания придерживаешься?





— Месяц назад у меня были очень строгие ограничения: исключила полностью молочные, мучные, мясные продукты, а также сладкое. Но перед конкурсом решила, что все же, нужно вернуться к обычному питанию, так как я еще не знаю, чем нас будут кормить в Лондоне, хочется полноценно питаться. И сладкое, безусловно, люблю, в этом себя практически не ограничиваю. Каких-то строгих правил в питании у меня сейчас нет. Метаболизм хороший, плюс ко всему дополнительно занимаюсь спортом.





— Судя по Instagram, ты привезла с собой множество красивых платьев. Признавайся, сколько чемоданов взяла в Лондон? И привезла ли какие-нибудь сувениры другим участницам?









— Платьев и чемоданов и правда много. Изначально думала, что поеду с двумя чемоданами, но потом поняла, что это невозможно. Итого получилось шесть: один из них был заполнен подарками для участниц и организаторов, в другом — финальное платье, а во всех остальных — всего понемногу. К слову о подарках: каждой девушке достались белорусские зефир в шоколаде, тушь с аргановым маслом и небольшая открытка лично от меня.





— Ты уже прилетела в столицу Великобритании. Чувствуются конкуренция или напряжение? Успела с кем-то познакомиться?





— Пока не чувствуется. Максимум, ощущается, что каждый сам за себя, за свою страну и хочет себя проявить. Успели познакомиться еще в аэропорту, когда ждали транспорт. Пока что, конечно, легче общаться с русскоязычными девушками, так как схожий менталитет и язык. Но английский знаю на профессиональном уровне, мне комфортно общаться и с другими участницами. Видно, что девушки очень отзывчивые и добрые. У нас подобрался хороший состав, — отмечает Анастасия.









— Занималась ли ты благотворительностью до конкурса?





— Когда я была маленькой, моя семья передавала нуждающимся вещи, из которых я выросла, игрушки. Когда подросла, сама начала ездить помогать по мере возможности. Всей семьей помогали организовывать различные детские праздники, готовили подарки к ним. Но в какой-то момент мы поняли, что этого недостаточно, и родители пришли к идее удочерения. Теперь у меня есть вторая сестричка, — улыбается девушка.





— Чем будешь удивлять жюри на конкурсе талантов?





— Подготовила танец с саблей — он рассказывает о современной женщине, которая, с одной стороны, нежная и ранимая, а с другой — может и постоять за себя, защитить свои близких. Надеюсь, покорю жюри.









— У тебя бывают выходные? Как представляешь свой идеальный выходной день?





— В последнее время выходных практически не было — все уходило на подготовку к конкурсу. А в последний месяц каждый день с утра до ночи у меня были занятия. В моем представлении идеальный выходной день был бы связан с эмоциями: в первую очередь — выспалась, приготовила вкусный красивый завтрак, а дальше, возможно, встреча с друзьями в кино или день с семьей. Все бы зависело от настроения. Строгих критериев, мол, должно быть все по высшему разряду и дорогой пятизвездочный отель на берегу моря, нет. Важны приятная обстановка, нужные люди рядом и положительные эмоции.





— Кто тебя поддерживает на конкурсе?





— От родителей получаю и вдохновение, и силу, и поддержку. Кучу сообщений со словами поддержки пишут в социальных сетях белорусы. Это очень приятно.





Белорусская умница и красавица задалась целью достойно выступить на конкурсе. Надеемся, что у Анастасии все получится. А мы, в свою очередь, будем держать за нее кулаки! Искренне желаем ей победы!





Справка МЛЫН.BY

Анастасия родом из Минска. Окончила гимназию со средним баллом 10. Учится на втором курсе Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ по специальности «Бизнес-администрирование».





Имя победительницы конкурса «Мисс-мира — 2019» узнаем в субботу, 14 декабря.



