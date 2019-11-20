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В Беларуси нашлись возможные родственники Калиновского

Команда Белсат ток-шоу «Каждый из нас» нашла предполагаемых родственников руководителя восстания.

В Беларуси нашлись возможные родственники Калиновского
В январе 1958 года в газете «Літаратура і Мастацтва» написали, что потомки Калиновского живут в деревне Навозы, что около Жлобина. На деревенском кладбище похоронен старейший из местных Калиновских – Авраам. По информации «Літаратуры і Мастацтва», он – родной дядя Кастуся Калиновского.


Современные потомки Калиновского тоже живут в Беларуси. Юлия Кузьмицкая – прапраправнучка Авраама Калиновского. На изучение своей родословной ее вдохновила бабушка – Станислава Калиновская-Мышенкова, которая была Аврааму правнучкой.

Станислава Калиновская-Мышенкова

Во времена Второй мировой войны Станислава Калиновская-Мышенкова попала в концлагерь, а после освобождения участвовала в Нюрнбергском процессе в качестве переводчицы.

«Она всегда очень переживала, она говорила: «Так жалко, ему 26 лет, он пошел на смерть». Временами мне казалось, что вот этот дух бунтарства такой присутствует. Вот я что-то говорила, а она мне: «Ты что! Раньше за свободу на плаху шли», – вспоминает Юлия.


В семье ходит легенда, что в XIX веке Калиновские решили выкупить документы, которые бы подтвердили их дворянство. Они собрали деньги и отправили в город Игналя Калиновского покупать справку. В городе Игналя встретил Кастуся Калиновского. В ходе беседы Константин сказал: «Не занимайся ерундой. Дворян скоро не будет, а деньги эти лучше потрать на образование детей».

Такие вещи на самом деле могли прозвучать от Калиновского. Историк Владимир Орлов писал, что, «слушая перед смертью приговор, в котором предводитель повстанцев был назван «дворянином Калиновским», он выкрикнул: «У нас нет дворян, у нас все равны!»

Еще одного предполагаемого родственника Кастуся Калиновского удалось найти в Мозыре.

Станислав Калиновский – праправнук Авраама Калиновского. Уже 15 лет он занимается изучением своего рода. Станислав выяснил, что Авраам Калиновский в свое время переехал в деревню Навозы из Репли. Известно, что отец Кастуся Калиновского родился именно в Репле.

«Носить такую фамилию в нынешние времена – это и честь и ответственность. Я надеюсь, что наше родство подтвердится, так как теперь исследователи проводят большую работу. Когда вышла замуж, я не сменила фамилию и осталась Калиновской», – говорит дочь Станислава Марина Калиновская.

Родословная, которую составили потомки Авраама Калиновского

Вероятно, что родственников Кастуся Калиновского может быть очень много. У Калиновских было очень много детей. 
Только у отца Константина Симона их было 25!
belsat.eu
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