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Белорусская вокалистка Анастасия Лейкина взяла серебро на фестивале песни Анны Герман

"Белорусская Лара Фабиан" Анастасия Лейкина стала обладательницей "Серебряной Эвридики" на Международном фестивале песни Анны Герман, который в шестой раз прошел в Варшаве.

Международный фестиваль песни Анны Герман прошел с 15 по 19 ноября на сцене польского театра им. Арнольда Шифмана в Варшаве.

В рамках фестиваля прошел конкурс вокалистов, на котором за призы и премии фестиваля соревновались вокалисты из Польши, Беларуси, России и Армении. Выступления конкурсантов проходили в сопровождении Оркестра Польской Армии под руководством дирижера Томаша Лабуня.


Анастасия Лейкина исполнила "Эхо Любви", одну из самых известных песен из репертуара Анны Герман, и удостоилась второй премии фестиваля и статуэтки "Серебряной Эвридики".

Также она получила благодарность от посла Республики Беларусь в Польше Владимира Чушева.

Анастасия Лейкина является победительницей ТВ-проекта "Поющие Города", лауреатом и обладательницей Гран-при международных и республиканских конкурсов.
 
interfax.by
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