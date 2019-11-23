«Более 230 кг сыра, 58 различных моделей мобильных телефонов «Apple Iphone» и фурнитуры к ним «AirPods Apple» обнаружили брестские таможенники в легковом автомобиле CITROEN при проведении специальных мероприятий», - сообщили в Брестской таможне.





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Мероприятия таможенники проводили в Жабинковском районе, где и приостановили движение данного транспортного средства под управлением жителя г. Бреста, уточнили в ведомстве. «Сыр, телефоны и наушники водитель разместил по конструктивным полостям салона и багажного отделения легковушки, в том числе в дверях, перчаточном ящике, аптечке, под сиденьями и в них», - проинформировали там, пишет interfax.by





«Товары ввозились на территорию Евразийского экономического союза из Польши различными гражданами под видом товаров для личного пользования и уже в г. Бресте передавались владельцу. В дальнейшем организатор противоправной схемы намеревался их продать», - рассказали таможенники.









«Таким образом сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз и реализацию без уплаты таможенных платежей партии сыра, телефонов и фурнитуры. В настоящее время товар изъят до решения суда, а Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь», - сообщили в ведомстве.





Общая стоимость незаконно ввезенного на территорию ЕАЭС товара, добавили там, составила свыше Br110 тыс.



