У аниматора украли идею мультфильма про историю Беларуси?
Аниматор Юлия Рудицкая написала в своем Facebook, что украинцы сняли мультфильм про историю Украины, который по форме и режиссуре практически идентичен анимационной истории, которую Юлия сняла о Беларуси восемь лет назад.
Свою анимационную историю Юлия вместе с «Будзьма Беларусамі» снимала в 2010-2011 году. В 2012 году мультфильм получил золото за анимацию и бронзу за режиссуру на Киевском международном фестивале рекламы.
Юлия хвалит работу украинцев и называет ее нужной и своевременной, но считает, что, если уж они вдохновились ее проектом, то могли бы это где-то обозначить.
Вот работа Юлии:
А это украинский мультфильм:
12:28 23/11/2019
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