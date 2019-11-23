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В Минске снесут большой квартал двухэтажных "сталинок"

Такое заявление 19 ноября сделал заместитель гендиректора ГПО «Минскстрой» Василий Косовец.

Иллюстративное фото

По его словам, столичные власти решили выделить под строительство жилья земельные участки в районе улиц Столетова и Выготского, пишет udf.by

В частности, речь идет о сносе старых двухэтажных домов в границах Филимонова, Слепянской водной системы и Столетова — на участке площадью в 23 гектара и постройке на их месте многоэтажек.


Василий Косовец добавил, что сейчас разрабатываются предпроектные решения и говорить о каких-либо параметрах застройки пока рано: «Параллельно мы работаем с населением: определяемся с условиями реализации имущественных прав граждан. Предстоит отселить свыше 800 квартир. Работа будет идти поэтапно».
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