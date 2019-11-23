В Минске снесут большой квартал двухэтажных "сталинок"

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По его словам, столичные власти решили выделить под строительство жилья земельные участки в районе улиц Столетова и Выготского, пишет udf.by





В частности, речь идет о сносе старых двухэтажных домов в границах Филимонова, Слепянской водной системы и Столетова — на участке площадью в 23 гектара и постройке на их месте многоэтажек.









Василий Косовец добавил, что сейчас разрабатываются предпроектные решения и говорить о каких-либо параметрах застройки пока рано: «Параллельно мы работаем с населением: определяемся с условиями реализации имущественных прав граждан. Предстоит отселить свыше 800 квартир. Работа будет идти поэтапно».



