Минздрав обещает честные цены на лекарства

Проект указа, обеспечивающий механизм установки справедливых цен на лекарства, подготовлен. Ожидается, что его запустят в работу в следующем году, хотя эксперимент по обкатке такого механизма уже начат, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на tvr.by.





Речь прежде всего идет о выравнивании цен на лекарства в Беларуси с соседними рынками, где лекарственный импорт, как оказалось, дешевле, и порой значительно. Чтобы вывести справедливую, экономически обоснованную цену для Беларуси, сравнили стоимость препаратов в 14 государствах. Раньше же никаких четко отработанных механизмов для определения справедливой цены на лекарства не было: регистрируя препарат на белорусском рынке, производитель просто заявлял свою цену. Теперь все будет иначе. Для того, чтобы лекарство прошло регистрацию, поставщик должен будет не только представить экономически обоснованную цену своих медикаментов, но и зафиксировать их предельную отпускную стоимость. Дороже реализовать нельзя, дешевле – можно.



Фото РУП «Белфармация»





На первом этапе в обязательном списке лекарств 37 международных наименований. Однако уже в 2020 году список расширят до 450 наименований, то есть в него войдут уже и основные лекарственные средства. Произойдет это, как ожидается, с 1 марта. Импортерам сознательно дают временную фору, чтобы с начала года они могли спокойно пройти регистрацию.





В дальнейшем список лекарств собираются поэтапно расширять.





Опасения, что кто-то из импортеров может испугаться, не принять новых условий и это повлечет дефицит лекарств, в Минздраве не разделяют. Там заверяют, что будут четко отслеживать наличие препаратов на рынке, особенно жизненно важных, и в случае необходимости оперативно находить замену выбывшим с рынка поставщикам.







