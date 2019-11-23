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В Австрии украли 20 тонн шоколада

В Австрии водитель грузовика обманом погрузил 20 т шоколада стоимостью 50 тыс. евро, сообщает L'Obs.

Фабрика по производству шоколада попросила местную компанию перевезти продукцию Milka из Австрии в Бельгию. Австрийская компания передала контракт венгерской транспортной фирме, которая наняла чешского подрядчика для сделки.
Когда чешский грузовик прибыл на завод в австрийском городе Блуденц, рабочие завода погрузили шоколад без каких-либо подозрений.


Водитель чешского грузовика использовал поддельные документы, чтобы получить груз. Шоколад, грузовик и водитель пропали без вести.
Следователи обнаружили, что номерные знаки на транспортном средстве были украдены.
belta.by
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