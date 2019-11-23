Архив Колчака продали за 3 млн евро





Архив и библиотека адмирала Александра Колчака, главы Белого движения, который якобы вывез из России значительную часть золотого запаса страны, проданы с аукциона в Париже за 3,12 млн евроВ архиве Колчака было почти 400 лотов - книги, фотографии, дневники, письма жене Софье Федоровне, ее стихи

"Коллекционеры с большим энтузиазмом отнеслись к распродаже этих исторических документов. В большинстве случаев лоты торговались с многократным превышением ожидавшейся цены", - заявила официальный представитель французского аукционного дома Drouot Матильда Феннебреск.









В архиве Колчака было почти 400 лотов - книги, фотографии, дневники, письма жене Софье Федоровне, ее стихи. Одним из редчайших документов стала рукописная декларация Временного правительства в Омске от 23 февраля 1919 года с исправлениями и дополнениями Колчака. В документе говорится, что его правительство "приняло на себя задачу ввести воссоединенную Россию в круг великих демократий мира". На аукцион также было выставлено Евангелие с закладкой в виде георгиевской ленты.





Архив адмирала долгое время хранила его жена, которая вместе с сыном эмигрировала во Францию в 1919 году. Затем, как сообщает "Радио Свобода", архив перешел к сыну Колчака, а впоследствии - к внукам и правнукам. Наследники не захотели хранить документы в семье. Они заявили, что для сохранности им пришлось бы поделить архив между собой, а это снизило бы ценность документов.





Софья Колчак





Паспорт лейтенанта флота Александра Колчака, выданный 4 июня 1900 года, ожидалось продать за 2 тыс. евро, но цена поднялась до 82 тыс. евро. Наградной лист ордена Святого Георгия, которым адмирала удостоил царь Николай II, достиг цены в 211 тыс. евро. Фотография, на которой Колчак заснят за рабочим столом, в царской офицерской форме, продана за 12 тыс. евро, хотя ожидали только 700 евро. Фото Колчака в адмиральском мундире ушло за 22 тыс. евро. Послужной список Колчака - 24 тыс. евро вместо пяти тысяч. Телеграмма Колчаку, подписанная Александром Керенским, в которой "предлагается принять меры к охране бывшей царской семьи по соглашению с местным комиссаром Временного правительства", - 27 тыс. евро.





Приказ по Черноморскому флоту, подписанный в Севастополе в июле 1916 года, был продан за 10,5 тыс. евро. В его тексте, в частности, сказано: "Сегодня исполнилось два года со дня начала войны. Поздравляю Черноморский флот с третьим годом военных действий. Да угодно будет Господу, чтобы этот новый год войны был годом успехов и побед наших и союзных армий и флотов, годом славы воинской, годом исполнения военных замыслов".









Грамота Николая II о награждении Александра Колчака орденом Георгия Победоносца IV степени ушла с молотка за 165 тысяч евро при ожиданиях в 7 тысяч.





До 89 тыс. евро дошла цена за уникальную "Омскую декларацию" - рукописную декларацию правительства Колчака, составленную в Омске 23 февраля 1919 года. "Русское правительство во главе с Верховным правителем, адмиралом Колчаком, приняло на себя задачу ввести воссоединенную и возрожденную Россию в круг великих демократий мира. Имея в виду эту цель, правительство без устали работало в течение последних восьми месяцев, объединив вокруг себя деятельные и жизнеспособные элементы страны, накапливая силы и средства богатого и могучего народа, уставшего от долгой борьбы", - говорится в пятистраничном тексте декларации.





Цена за Евангелие с собственноручной пометкой Александра Колчака "7 июля 1900. Русская полярная экспедиция 1900-1902 г.г.", составила 65 тыс. евро. Книга ценна и тем, что сын адмирала взял ее с собой, когда отправился служить во французской армии в годы Второй мировой войны. Его рукой сделана пометка "Война с Германией 1939-1940", сообщает ТАСС.





Различные телеграммы Колчака при ожидавшейся цене в 600-700 евро, уходили с молотка за 2-3 тыс. и даже 7 тыс. евро.





Письма Софьи Федоровны Колчак, супруги адмирала, продавались в среднем по 400-500 евро, ее дневники - по 1,5-2,5 тыс. евро за тетрадь.









Александр Колчак - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, служил на Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Осенью 1915 года был назначен командиром Минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 гг. был командующим Черноморским флотом.





В сентябре 1918-го Колчак прибыл в Сибирь, где присоединился к Временному всероссийскому правительству и был выбран его "верховным правителем", его резиденция находилась в Омске.





Помимо обвинений, связанных с его участием в гражданской войне, Колчака также обвиняли в вывозе значительной части золотого запаса страны за границу.





По наиболее распространенной версии, в 1919 году железнодорожный эшелон с 500 тоннами золота, контролируемый адмиралом Колчаком, был отправлен из Омска на восток. После отречения адмирала от прав Верховного правителя России эшелон был передан под контроль Чехословацкого корпуса. Однако когда в феврале 1920 года эшелон достался советским властям, его запас оказался меньше почти на 200 тонн. Во многих ящиках, где хранились золотые слитки, были обнаружены кирпичи и камни.

Поиски легендарного колчаковского золота ведутся уже несколько десятилетий.

В январе 1920 года командование Чехословацкого корпуса задержало Колчака во время отступления на восток и передало большевикам в обмен на разрешение военным выехать из России. В ночь на 7 февраля Александр Колчак был расстрелян большевиками без суда в Иркутске.







фото из открытого доступа