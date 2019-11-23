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Известный организатор шоу просаживал чужие деньги в букмекерских конторах

Двадцать потерпевших и ущерб в 270 тыс. рублей — таковы итоги резонансного расследования.

 Деталями уголовного дела о мошенничестве в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» поделилась официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Столичными следователями завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 44-летнего предпринимателя. Он не раз обращался к своим знакомым с просьбой одолжить ему деньги на проведение культурно-зрелищных мероприятий, — рассказала Ю. Гончарова.

Многие концертные шоу им были действительно успешно проведены, и известные музыканты радовали минского зрителя. Именно поэтому друзья и знакомые соглашались вкладывать деньги в подобные мероприятия. Кроме того, мужчина слыл в музыкальных кругах успешным концертным организатором и был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

На организацию зрелищных шоу с участием звезд белорусского и российского шоу-бизнеса с 2012 по 2018 год он получил деньги от 20 человек. Под этим же предлогом оформил кредиты в трех банках и займы у двух юридических лиц.

— Согласно материалам уголовного дела, займы, которые ему давали знакомые, варьировались от 300 до 57 тыс. долларов. Общий ущерб превысил 270 тыс. рублей, — поделилась деталями дела официальный представитель СК.

В дальнейшем концерты либо отменялись по различным, в том числе надуманным, причинам либо проходили с убытками. Так, объявлялось, что якобы плохо продаются билеты, заболели артисты, проблемы с арендой площадок. Словом, обвиняемый нередко жаловался, что все деньги ушли на организацию концертов, поэтому вернуть их нет возможности.


— В ходе расследования установлено, что полученные суммы превышали фактические затраты на организацию мероприятий. Также стало известно, что в этот период от имени обвиняемого зарегистрировано большое количество ставок в букмекерских конторах Беларуси, — сообщила Ю. Гончарова.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ст. 14, ч .4 ст. 209 и ч. 3 ст. 211 УК).

Следователи приняли меры к возмещению ущерба потерпевшим. Восьми гражданам он был возмещен на стадии предварительного следствия. Работа в данном направлении не прекращается. Сейчас расследование завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
Вячеслав Белуга
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