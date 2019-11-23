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Павел Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Маловероятно, что кто-либо может случайно допускать серьезные ошибки в системе безопасности, которые удобно использовать для слежки»,— цитирует ca-news.org Дурова .


«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Павел Дуров уже критиковал WhatsApp. По его словам, принадлежащий Facebook мессенджер сотрудничает со спецслужбами и не может защитить данные своих пользователей.

Об уязвимости WhatsApp писала и Financial Times. Сообщалось, что злоумышленники с помощью недоработки мессенджера устанавливали на смартфоны шпионские программы.
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