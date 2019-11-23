Как белорусы провожали Калиновского по улицам Вильни

22 ноября в столице Литвы прощаются с участниками восстания 1863-1864 годов. Проститься с Кастусем Калиновским и его соратниками приехали тысячи белорусов, пишет "Салідарнасць".





Многие из них прошли по улицам Вильни под национальными бело-красно-белыми флагами плечом к плечу с литовцами и поляками.





Последним пристанищем повстанцев станет кладбище Росы, где похоронены многие известные белорусы



