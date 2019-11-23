Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Как белорусы провожали Калиновского по улицам Вильни

Тысячи приехали в Литву проститься с национальным героем.

Как белорусы провожали Калиновского по улицам Вильни
1 из 11
22 ноября в столице Литвы прощаются с участниками восстания 1863-1864 годов. Проститься с Кастусем Калиновским и его соратниками приехали тысячи белорусов, пишет "Салідарнасць".

Многие из них прошли по улицам Вильни под национальными бело-красно-белыми флагами плечом к плечу с литовцами и поляками.

Последним пристанищем повстанцев станет кладбище Росы, где похоронены многие известные белорусы
Руслан Горбачов
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
А на хрена нам такая оппозиция?
Анатолий Лебедько
А на хрена нам такой президент? ПРА НАС. Выборы...
Павел Севярынец
Нацыя павінна спяваць!
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru