Как белорусы провожали Калиновского по улицам Вильни
Тысячи приехали в Литву проститься с национальным героем.
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22 ноября в столице Литвы прощаются с участниками восстания 1863-1864 годов. Проститься с Кастусем Калиновским и его соратниками приехали тысячи белорусов, пишет "Салідарнасць".
Многие из них прошли по улицам Вильни под национальными бело-красно-белыми флагами плечом к плечу с литовцами и поляками.
Последним пристанищем повстанцев станет кладбище Росы, где похоронены многие известные белорусы
Руслан Горбачов
08:54 23/11/2019
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