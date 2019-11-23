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СМИ: Продолжение «Джокера» все-таки будет. Скорее всего, с Хоакином Фениксом

Оказавшийся самым успешным взрослым фильмом в истории «Джокер» все-таки получит продолжение, несмотря на то, что ранее этот слух опровергли сами создатели картины и представители студии.



Судя по всему, рейтинги и сборы, бьющие рекорд за рекордом, заставили их передумать. Как сообщает The Hollywood Reporter, переговоры студии Warner Bros. с режиссером первой части Тоддом Филлипсом и исполнителем главной роли Хоакином Фениксом уже идут полным ходом. С большой долей вероятности сиквел все-таки выйдет на экраны, пишет сайт Super.ru.
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