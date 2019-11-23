СМИ: Продолжение «Джокера» все-таки будет. Скорее всего, с Хоакином Фениксом

Оказавшийся самым успешным взрослым фильмом в истории «Джокер» все-таки получит продолжение, несмотря на то, что ранее этот слух опровергли сами создатели картины и представители студии.