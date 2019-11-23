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Мошенников-гастролеров, продававших в Беларуси липовые «клады», поймали граждане после публикации в СМИ

Ранее мы сообщали о новом для Беларуси сценарии мошенничества, когда заезжие гастролеры, притворяясь боязливыми гастарбайтерами, продавали гражданам монеты копеечной чеканки по цене старинных кладов.

В милицию начали поступать заявления от обманутых граждан, и правоохранители, в том числе через СМИ, предупредили общественность. Информация принесла свои плоды сразу же! В Витебской области в четверг, 21 ноября, гастролеров поймали с поличным. Об этом пресс-служба МВД проинформировала в официальном аккаунте в Telegram.

Внимательный гражданин в Лепеле обратил внимание на «неславянских гастробайтеров», предлагавших на улице горожанам «старинные монеты». Только вчера лепельчанин прочитал о похожих злоумышленниках, и вот они перед ним! Мужчина позвонил в милицию и подозрительных людей вскоре задержали.

– Продавцов липового «клада»: мужчину и женщину на авто с российскими номерами задержали. У них был изъят пакет «монет царской чеканки», которые отправлены на экспертизу. Также уже удалось установить, что именно задержанные фигуранты продали в Молодечно местному жителю три фиктивные монеты и медаль, – уточнили в МВД.

Чуть позже в милицию обратился и еще один потерпевший от «кладоискателей». Проживающий в одном из областных центров мужчина попался на алчную удочку и купил у мошенников коллекцию «чеканных монет», заплатив свыше 5 тысяч долларов. А понял, что его обманули только тогда, когда увидел сюжет по телевидению.
KP.by
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