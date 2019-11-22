Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Не повторяйте! Белоруска перевела 82 тысячи долларов на сайт, который обещал быструю прибыль

Жительница Минского района в надежде на прибыль перевела 82 тысячи долларов на мошеннический интернет-ресурс.

Теперь в столице завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает сайт Следственного комитета.

Изображение с сайта Следственного комитета

Неустановленное лицо создало в интернете сайт «PTBanc.com», который был представлен как инвестиционная платформа. Гражданам предлагали зачислять деньги на счет, а потом с помощью брокеров играть на онлайн-бирже, чтобы получить прибыль.

Жертвой мошенников стала 49-летняя жительница Минского района. Она перечислила на виртуальный счет этой организации 250 долларов США. Потом с ней не раз связывались представители платформы, сообщали, что сумма на ее счету многократно увеличивается. А чтобы обналичить эти средства, ей нужно перечислять дополнительные суммы — якобы на налоговые сборы и за услуги курьера.


С ноября 2018-го по июль 2019 года женщина перевела неустановленному лицу более 82 тысяч долларов США.

По этому факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Допросили потерпевшую, пытаются установить лиц, которые причастны к созданию интернет-ресурса.

Прежде чем перечислять деньги на какой-либо интернет-ресурс, нужно убедиться в его надежности и безопасности, выяснить информацию о его регистрации и законности осуществления финансовых операций, напоминают следователи. Если вы поняли, что вас обманули, обращайтесь к правоохранителям.
finance.tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
А на хрена нам такая оппозиция?
Анатолий Лебедько
А на хрена нам такой президент? ПРА НАС. Выборы...
Павел Севярынец
Нацыя павінна спяваць!
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru