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Румас создал рабочую группу по вопросам технологий 5G

Распоряжением премьер-министра Сергея Румаса создана рабочая группа по разработке в Беларуси сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Возглавил группу первый вице-премьер Александр Турчин, пишет belsat.eu

«Членам группы необходимо определить модель, по которой будут создаваться такие сети, и сроки их создания. Также будут выбраны первоочередные направления применения новой технологии, сформированы прозрачные и конкурентные условия развития рынка телекоммуникационных услуг», – отмечают в правительстве.

До 2 марта 2020 года группа должна подготовить до направления президенту комплексные предложения по модели создания сетей 5G.


В рабочую группу также вошли руководитель Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, министр связи и информатизации Константин Шульган, ректор БГУИР Вадим Богуш, представители МИД, Минобороны, КГБ и ОАЦ.

В конце 2018 года в центральных районах Минска были созданы опытные зоны 5G. Доступ к сверхбыстрому мобильному интернету предоставляла белорусская компания beCloud при помощи оборудование широкополостного беспроводного доступа компании Ericsson. Тестирование было организовано по сценарию Non standalone (NSA) с использованием существующей сети LTE.
ИИ belsat.eu
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