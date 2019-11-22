СК рассказал подробности происшествия на станции метро «Якуба Коласа»





На данный момент установлено, что около 14:40 на данной станции минского метрополитена с платформы перед прибывающим поездом упал 36-летний мужчина. С телесными повреждениями он был госпитализирован.





Следователи продолжают изучать записи камер видеонаблюдения и опрашивать очевидцев произошедшего.



