В Абхазии при нападении на вора в законе погибли три человека

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По данным ведомства, стрельба началась примерно в 14:40 по местному времени (15:40 мск). Трое неизвестных в масках подъехали на машине к ресторану на проспекте Леона и открыли огонь из автоматов по посетителям заведения.





Одним из погибших в результате нападения оказался криминальный авторитет Астамур Шамба 1981 года рождения. Кроме того, погиб посетитель ресторана и официантка. Еще трое клиентов заведения получили ранения, они доставлены в больницу.





МВД Абхазии объявило план «Перехват». Спустя час после инцидента был обнаружен горящий автомобиль подозреваемых в районе Сухумского железнодорожного депо, пишет Лента.ру



