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Журналист Чуденцов в Брестском СИЗО, в его квартире нашли неизвестное вещество

Журналист Владимир Чуденцов задержан и сейчас находится в брестском СИЗО. Его сняли с поезда в пункте пропуска через границу “Брест” (“Тересполь”). По словам матери Владимира Нины Зуевой, у её сына нашли пакет с каким-то веществом:

Журналист Чуденцов в Брестском СИЗО, в его квартире нашли неизвестное вещество
Владимир Чуденцов
“Адвокат с ним уже виделась, она рассказала мне, что в поезде он отлучился в туалет и оставил сумку с вещами. А потом к нему таможенники в поезде подошли, начали обыскивать и нашли в сумке пакет, мне сказали, что с наркотиками. Я ещё нигде не была. Он сейчас в брестском СИЗО, и пока мне никто ничего не говорил”, пишет Еврорадио.

После этого в минскую квартиру Владимира Чуденцова, где он проживает вместе с матерью, ворвались четыре человека с собакой и начали обыск: “Они сказали, что это брестская таможня, — рассказывает мать журналиста. — Начали обыскивать квартиру. Нашли ещё два пакета, причём в таких местах, где нужно было перевернуть стол и кровать. Пакеты были приклеены скотчем”.


Нина Николаевна уверена, что это провокация: “У нас дверь не закрывается. Дочь живёт этажом ниже нас. Я могу спуститься к ней и сидеть 10-15 минут. А в это время в квартиру может войти кто угодно и приклеить что угодно. Володя никогда не увлекался наркотиками. Он не пил, не курил, не употреблял. И будем честны — на наркотики у него никогда денег не было”.

В МВД отказывались давать комментарии насчёт задержания и места содержания Владимира Чуденцова.

Блогер NEXTA высказывает предположение, что наркотики Чуденцову подбросили, и сделали это именно из-за того, что власти подозревают его в причастности к телеграм-каналому @nexta_tv.

Если это действительно так, то преследования Владимира Чуденцова будет похоже на дело московского журналиста Ивана Голунова, которому подкинули наркотики из-за его громкого расследования о коррупции в московском похоронном бизнесе.

Владимир Чуденцов занимается журналистикой с 1990-х. Тогда он занимался пролукашенковской пропагандой. С течением времени он ушёл из государственных СМИ, изменил фамилию и устроился журналистом на TUT.by. После скандала уволился и основал сайт by24.org, занял радикальную антироссийскую позицию.
Алексей карпеко
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