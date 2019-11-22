А потом к нему таможенники в поезде подошли, начали обыскивать и нашли в сумке пакет, мне сказали, что с наркотиками. Я ещё нигде не была. Он сейчас в брестском СИЗО, и пока мне никто ничего не говорил”, “Адвокат с ним уже виделась, она рассказала мне, что в поезде он отлучился в туалет и оставил сумку с вещами.Я ещё нигде не была. Он сейчас в брестском СИЗО, и пока мне никто ничего не говорил”, пишет Еврорадио.





После этого в минскую квартиру Владимира Чуденцова, где он проживает вместе с матерью, ворвались четыре человека с собакой и начали обыск: “Они сказали, что это брестская таможня, — рассказывает мать журналиста. — Начали обыскивать квартиру. Нашли ещё два пакета, причём в таких местах, где нужно было перевернуть стол и кровать. Пакеты были приклеены скотчем”.









Нина Николаевна уверена, что это провокация: “У нас дверь не закрывается. Дочь живёт этажом ниже нас. Я могу спуститься к ней и сидеть 10-15 минут. А в это время в квартиру может войти кто угодно и приклеить что угодно. Володя никогда не увлекался наркотиками. Он не пил, не курил, не употреблял. И будем честны — на наркотики у него никогда денег не было”.





В МВД отказывались давать комментарии насчёт задержания и места содержания Владимира Чуденцова.





Блогер NEXTA высказывает предположение, что наркотики Чуденцову подбросили, и сделали это именно из-за того, что власти подозревают его в причастности к телеграм-каналому @nexta_tv.





Если это действительно так, то преследования Владимира Чуденцова будет похоже на дело московского журналиста Ивана Голунова, которому подкинули наркотики из-за его громкого расследования о коррупции в московском похоронном бизнесе.





Владимир Чуденцов занимается журналистикой с 1990-х. Тогда он занимался пролукашенковской пропагандой. С течением времени он ушёл из государственных СМИ, изменил фамилию и устроился журналистом на TUT.by. После скандала уволился и основал сайт by24.org, занял радикальную антироссийскую позицию.



