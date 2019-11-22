В пятницу 22 ноября Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Алексея Синькевича и Ростислава Светчикова, которые были признаны виновными по делу об убийстве бизнесмена из Березино.





"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Минского областного суда по уголовному делу в отношении Синькевича оставлен без изменения, а апелляционные жалобы самого обвиняемого и его защитника-адвоката – без удовлетворения", – сообщили в пресс-службе суда.





26 июля текущего года Минский областной суд вынес обвинительный приговор по данному делу – Синькевича признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса, в том числе убийстве, и назначили ему пожизненное. Второй обвиняемый – Светчиков – за вымогательство получил 24 года колонии с учетом ранее вынесенного приговора.





Синькевич не признал своей вины в убийствах, Светчиков, который не обжаловал приговор суда, вину признал и раскаялся.



