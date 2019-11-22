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Осужденному за убийство бизнесмена из Березино оставлен пожизненный срок

Верховный суд Беларуси оставил пожизненное заключение убийце бизнесмена из Березино Сергея Метельского, сообщили в суде.

В пятницу 22 ноября Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Алексея Синькевича и Ростислава Светчикова, которые были признаны виновными по делу об убийстве бизнесмена из Березино.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Минского областного суда по уголовному делу в отношении Синькевича оставлен без изменения, а апелляционные жалобы самого обвиняемого и его защитника-адвоката – без удовлетворения", – сообщили в пресс-службе суда.

26 июля текущего года Минский областной суд вынес обвинительный приговор по данному делу – Синькевича признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса, в том числе убийстве, и назначили ему пожизненное. Второй обвиняемый – Светчиков – за вымогательство получил 24 года колонии с учетом ранее вынесенного приговора.

Синькевич не признал своей вины в убийствах, Светчиков, который не обжаловал приговор суда, вину признал и раскаялся.
Sputnik.by
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