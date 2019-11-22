Театр "Ленком" переименовали в честь Марка Захарова
Московскому театру «Ленком» присвоили имя его бывшего художественного руководителя, режиссера Марка Захарова.
Об этом сообщается на официальном сайте театра.
«Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"», — говорится в сообщении.
Напомним, Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
Захаров возглавлял Ленком 46 лет, с 1973 года. Он поставил более 40 спектаклей, среди которых «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Пер Гюнт». Кроме того, Захаров был режиссером кино. В частности, он работал над фильмами «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо» и прочими знаменитыми картинами.
18:55 22/11/2019
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