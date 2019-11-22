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Европа выделит более 25 млн евро на улучшение качества воды в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Беларуси суверенный кредит в размере до 26,8 млн евро на модернизацию водоканалов в семи городах.

Соглашение об этом было подписано во время инвестиционного саммита «Восточного партнерства» в Лондоне.

Фото: пресс-служба ЕБРР

Реконструкцию почти устаревших канализационно-очистных сооружений проведут в Клецке, Любани, Фаниполе, Барановичах, Березе, Жлобине и Шклове. В ЕБРР считают, что это «положительно скажется на качестве жизни более 300 000 жителей Беларуси», пишет news.tut.by

Фонд поддержки Экологического партнерства Северного измерения также предоставит инвестиционный грант в 1,5 млн евро для подпроекта в Барановичах.

Остальные шесть подпроектов получат инвестгрант в 4,3 млн евро от Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии, крупнейшим донором которого является Европейский союз.
В ЕБРР надеются, что данные инвестиции окажут положительное воздействие на окружающую среду в Беларуси: сокращение выбросов углекислого газа на 38 100 тонн в год, а также сокращение прочих выбросов, в том числе азота, фосфора и др.
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