Уже замерзли? Скоро потеплеет и пойдут дожди





В предстоящие выходные погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия холодного малоподвижного антициклона с центром над Средней Волгой (РФ).





Ожидается морозная погода, преимущественно без осадков. В начале следующей недели сохранится холодная погода, а в середине - атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, принесут теплый воздух, температурный фон начнет повышаться.





В субботу, 23 ноября, будет без осадков. Температура воздуха ночью понизится до 7-13 градусов мороза, по западу составит 2-6 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 5 по востоку до плюс 1 по западу страны.





В воскресенье, 24 ноября, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от минус 2 по юго-западу до 13 градусов мороза по востоку страны, днем будет от минус 4 до плюс 2.





В понедельник, 25 ноября, будет преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах по крайнему юго-западу Беларуси возможны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед.





Температура воздуха ночью в основном составит 3-10 градусов мороза, по востоку местами воздух охладится до минус 13, а по западу будет от минус 2 до плюс 1. Днем температура составит от минус 4 до плюс 3 градусов.









Во вторник, 26 ноября, ночью в западных, а днем и в центральных районах страны местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед.





Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 7, по востоку при прояснениях понизится до 8-10 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 5, по востоку страны - не выше 3-4 градусов мороза.





В среду, 27 ноября, атмосферные фронты обусловят на большей части территории Беларуси кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), по востоку слабый гололед.





Температура воздуха ночью в основном составит от минус 4 до плюс 3, днем - от нуля до 7 градусов тепла. По востоку ночью будет 5-7 градусов мороза, днем - 1-2 градуса ниже нуля.





В четверг, 28 ноября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем - 1-8 градусов тепла.