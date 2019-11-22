Казах уговорил могилевчанок поработать проститутками в России
В Могилеве правоохранителями пресечен канал вывоза за пределы страны трех жительниц области с целью занятия проституцией.
Гражданин Казахстана 1978 г.р., находясь на территории России, выискивал потенциальных жертв в социальных сетях. Списываясь с ними, обещал заманчивые условия для занятия проституцией: благоустроенную квартиру, круглосуточную охрану, полную безопасность и ежемесячный заработок в 3000 долларов США (50% из них – сутенеру).
Разумеется, эти условия для "жриц любви" и близко не соответствовали реальности.
Найдя потенциальных жертв, фигурант прибыл в Могилев, о чем заблаговременно было известно оперативникам. Они задержали мужчину 21 ноября около 11 часов на автовокзале города, при посадке в маршрутное такси.
Он планировал доставить «живой товар» до Минска, а затем вылететь в Москву (билеты приобрел заблаговременно).
Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией.
12:32 22/11/2019
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