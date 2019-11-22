Как сообщалось, в июне жительница райцентра в неизвестном направлении увела чужого ребенка с детской площадки. Вернувшись с работы, бабушка не обнаружила внучки и обратилась в милицию.





В это время похитительница вывезла ребенка за пределы страны. Через два дня женщину, объявленную в розыск, задержали в Тверской области (Россия). Ребенок был с ней. Впоследствии девочка рассказала, что женщина пообещала отвезти ее к маме, которую она давно не видела.





Ребенка передали законным представителям. Задержанную в России белоруску заключили под стражу и экстрадировали на родину.





Выяснилось, что женщина знакома с матерью девочки и ранее несколько раз виделась с малолетней. Опекуном ребенка является бабушка, так как мать лишена родительских прав. Девочка проживала в квартире бабушки и дедушки, в которой периодически жила и ее мать.





Следователи допросили родственников, соседей и знакомых фигурантов уголовного дела, изучили видеозаписи камер наблюдения, установленных на улицах города. Провели очную ставку между экстрадированной женщиной и матерью девочки.









По заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает психическим расстройством - она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.





Комиссия пришла к выводу о необходимости назначения ей принудительных мер безопасности и лечения.



