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Неадекватная: женщину, похитившую 7-летнюю девочку, отправят на лечение

Жлобинский районный отдел СК завершил расследование уголовного дела о похищении семилетней девочки

Как сообщалось, в июне жительница райцентра в неизвестном направлении увела чужого ребенка с детской площадки. Вернувшись с работы, бабушка не обнаружила внучки и обратилась в милицию. 

В это время похитительница вывезла ребенка за пределы страны. Через два дня женщину, объявленную в розыск, задержали в Тверской области (Россия). Ребенок был с ней. Впоследствии девочка рассказала, что женщина пообещала отвезти ее к маме, которую она давно не видела.

Ребенка передали законным представителям. Задержанную в России белоруску заключили под стражу и экстрадировали на родину.

Выяснилось, что женщина знакома с матерью девочки и ранее несколько раз виделась с малолетней. Опекуном ребенка является бабушка, так как мать лишена родительских прав. Девочка проживала в квартире бабушки и дедушки, в которой периодически жила и ее мать.

Следователи допросили родственников, соседей и знакомых фигурантов уголовного дела, изучили видеозаписи камер наблюдения, установленных на улицах города. Провели очную ставку между экстрадированной женщиной и матерью девочки. 


По заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает психическим расстройством - она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. 

Комиссия пришла к выводу о необходимости назначения ей принудительных мер безопасности и лечения.

Жлобинский РОСК квалифицировал действия женщины по п.1 ч.2 ст.182 УК Беларуси (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), передает belta.by
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