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Миротворцы пришли в школу с пулеметами. А это нормально?

Бойцы миротворческой роты, которая существует в составе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, посетили витебскую СШ № 28.
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В ней Министерство образования и Белорусский фонд мира организовали "Школу мира".

Как информирует sb.by, миротворцы рассказали о своей службе школьникам, показали свою экипировку и предложили ее опробовать, разрешили подержать в руках автоматы и пулеметы, также были показательные выступления. 

Встреча завершилась совместным флэшмобом школьников и военных — они писали пожелания молодежи.

Миротворческая рота дислоцируется в Витебске с 2012 года. Она регулярно участвует в учениях ОДКБ, бывает в Кыргызстане, Армении, России, Узбекистане, Таджикистане, Сербии.
Источник: euroradio.fm
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