Миротворцы пришли в школу с пулеметами. А это нормально?

В ней Министерство образования и Белорусский фонд мира организовали "Школу мира".





Как информирует sb.by, миротворцы рассказали о своей службе школьникам, показали свою экипировку и предложили ее опробовать, разрешили подержать в руках автоматы и пулеметы, также были показательные выступления.





Встреча завершилась совместным флэшмобом школьников и военных — они писали пожелания молодежи.





Миротворческая рота дислоцируется в Витебске с 2012 года. Она регулярно участвует в учениях ОДКБ, бывает в Кыргызстане, Армении, России, Узбекистане, Таджикистане, Сербии.