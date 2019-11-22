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Белорусы, которые приехали на перезахоронение Калиновского: «Взяла носки, бел-чырвона-белы и уехала ночью в Вильнюс»

Гробы с прахом руководителей и участников восстания уже вынесли из внутреннего двора Дворца правителей Великого княжества Литовского.

Состоялось торжественное построение на Кафедральной площади, после чего гробы внесли в кафедральный собор-базилику святого Станислава и святого Владислава, который находится на этой же площади. До 11.30 там будет проходить публичное прощание, а потом в базилику прибудут официальные лица и иностранные делегации. Предполагается, что это будут президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Официальную белорусскую делегацию возглавит вице-премьер Игорь Петришенко. На площадь тем временем приезжает все больше белорусов. Много активистов национального общественного движения.

- До последнего думала, как бы побывать здесь, - рассказывает минчанка Ирина. - В результате доделала дела, взяла билет на ночной поезд и приехала в Вильнюс с мужем и друзьями. Холодно, но не жалею. Считаю, приехать сюда должен каждый уважающий себя белорус.


Напомним, 22 ноября в Вильнюсе проходит церемония перезахоронения останков повстанцев 1863 - 1864 года. Среди них, как на 95% установили литовские ученые, есть и лидер восстания Кастусь Калиновский. Исследования начались после оползня на горе Гедимина в начале 2017 года, который открыл кости, отнесенные к XIX веку. Со временем специалисты установили два десятка имен повстанцев. На церемонию приехали многие белорусы - посольство Литвы в Беларуси выдавало однократные визы. Также от нашей страны присутствует официальная делегация во главе с вице-премьером Игорем Петришенко.
KP.by
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